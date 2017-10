16:52, 25 Tetor 2017

Deputeti i LDK-së, Lumir Abdixhiku dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli kanë pasur një përplasje verbale në seancën e sotme.

“Po besoj që Veseli është në panik dhe është një problem shumë serioz”

“Ti do të mbahesh mend për dy çështje, shef i SHIK-ut si organizatë kriminale e që njerëzit tu janë dënuar me nga 25 vjet me burg”, ka thënë Abdixhiku, njofton Klan Kosova.

“Ti do të mbahesh mend që PDK-në e ke sjell në një grup njerëzish”.

“Problemin me ty e kam kur don ta falimentosh Kosovën”.

“Te cili prokuror të shkoj, te Bahri prokurori që e keni emëruar me telefon a?, iu ka drejtuar Abdixhiku, Veselit kur fjala ka qenë për një akuzë të mëhershme drejtuar Veselit se ka fryer listat e veteranëve dhe ftesës që ky ka bërë qw deputeti i LDK-së të drejtohet në prokurori.

“Partia jote po zvogëlohet, LDK po rrihet dhe shijojë këto ditë që të kanë mbet me pak komuna e pak deputet”, ka thënë Abdixhiku më tej.

Interesante