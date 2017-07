21:23, 5 Korrik 2017

Lumir Abdixhiku nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka thënë se koalicioni i partisë së tij ka pajtueshmëri të plotë që të mos bashkëpunojë me Partinë Demokratike të Kosovës, njofton Klan Kosova.

Ai tha se kanë mbajtur dhe mbajnë takime vazhdimisht me udhëheqësinë e LDK-së, dhe se kanë pasur pajtueshmëri mes vete.

“Ky nivel i pajtueshmërisë është arritur. Koalicioni është unik”, tha Abdixhiku në Zonën B të Klan Kosovës.

Ai tha se ata janë dakorduar edhe sa i përket PAN-it, duke theksuar se janë pajtuar që të mos bashkëpunojnë me PDK-në, por as me formacionet ku bën pjesë ajo.

Megjithatë, ai thotë se niveli i fundit vendimmarrës është Këshilli i Përgjithshëm i partisë së tij.

