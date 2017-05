12:14, 18 Maj 2017

Drejtori i institutit “Riinvest” dhe analisti i njohur politik, Lumir Abdixhiku, është fytyra publike e radhës që është bërë pjesë e politikës.

Abdixhiku i është bashkuar – ashtu siç flitej – Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Abdixhiku ka thënë se ndjehet i lumtur që është bërë pjesë e LDK-së dhe ka ftuar të gjithë të rinjtë t’i bashkohen kësaj force.

Ai me anë të një statusi në llogarinë e tij në Facebook ka shpjeguar arsyet që e cuan në marrjen e këtij vendimi.

Ky është shpjegimi i plotë i Abdixhikut;

Këto ditë kam qenë para një vendimi shumë të madh për veten, me plot intensitet e me takime të vazhdueshme. Kam marrë, në ndërkohë, mesazhe përkrahjeje shumë. Shumë më shumë se që kisha menduar ndonjëherë të kem. E falënderoj gjithsecilin për këtë.

Nisma për reformë e hapje të partisë nga kreu i LDK-së, në një kohë qenësore për vendin, ka nxitur një seri takimesh e bisedash në mes meje e lidershipit të LDK-së; gjithmonë me qëllim të gjetjes së mundësive eventuale për bashkëpunim për këtë ndryshim. Si përgjigje ndaj derës së hapur nga LDK, kemi diskutuar me kryetarin Mustafa mbi dy parime thelbësore:

Që hapja të ishte substanciale e reforma të reflektohej në vazhdimësi – nisur nga këto zgjedhje e tutje. Mbi të gjitha, që LDK të synonte unifikimin e garimin me njerëzit më të mirë të saj; me secilin që shtynë përpara orientimin politik pro Republikë. Që LDK e ardhshme të angazhohej për front anti-kapje e agjendë evropiane. Që çkapja të ishte qëllimi i pakontestuar i ekzistencës politike, bashkëjetesa me kapës asnjëherë alternativë, e angazhimi për zhvillim ekonomik të jetë synim i pazëvendësueshëm. Në një mision të tillë do të provonim ndërtimin e fronteve me grupime politike që kanë këtë për qëllim primar.

Jam i lumtur për gjetjen e mirëkuptimit e gjuhës së përbashkët në secilin orientim që kemi diskutuar. E falënderoj LDK-në për këtë mirëkuptim dhe hapjen e bërë.

Nga sot na pret një rrugëtim i gjatë i përbashkët. I vështirë e konsumues mjaft, por me mundësi enorme për ndryshim, për bërje të Republikës. Për mua, marrja pjesë në zgjedhje s’është qëllimi në vete. Për mua, politika do të jetë pjesë e angazhimit të përditshëm. Ndjekja e saj duhet të ketë përkushtim e vizion afatgjatë, mbi të gjitha duhet të ketë kurriz. Do të provoj të bindë gjithsecilin, përkrahës e kundërshtarë, se mbi parime të mbara e drejta, do të bëjë këtë angazhim. Mbi të gjitha, shpresoj të kthej besimin e të rinjve në përfaqësimin politik. I ftoj të na bashkangjiten në këtë rrugëtim.

Njëkohësisht, e falënderoj secilin bashkëpunëtor e mbështetës të deritanishëm në jetën apolitike. Keni me më mungu. Shpresoj të mos ju dëshpëroj asnjëherë në këtë anë. I falënderoj ata, familjen, e të tjerët për shtytjen dhe mirëkuptimin e dhënë në këtë rrugëtim të ri.

