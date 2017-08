22:05, 7 Gusht 2017

Pop-ylli amerikan, Aaron Carter, përmes një letre e ka zbuluar që është biseksual.

Vëllai i anëtarit të Backstreet Boys, Nick Carter, kishte fituar famë në vitet e 90-ta, por së fundi ai po zë vend në media për disa skandale dhe arrestime.

Mes të tjerash në letër, ai shkroi se kur kishte qenë 13 vjeçar kishte filluar të tërhiqet edhe nga djemtë por edhe nga vajzat.

“Kishte vite që kalonin e që mendoja për këtë gjë, por tek në moshën 17 vjeçare, pas disa lidhjeve me vajza, pata një eksperiencë me një mashkull nga i cili tërhiqesha me të cilin punoja dhe me të cilin isha rritur”, shkroi ai.

Interesante