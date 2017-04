Një vendim i tillë ishte pritur të merrej në mars por ishte shtyrë për 6 prill për shkak se Serbia kishte ofruar prova të reja në synimin për ekstradimin e ish-komandantit të UÇK-së, të cilin e akuzon për krime lufte.

Zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, tha se AAK pret një vendim pozitiv nesër.

“Ajo çka presim ne është që përgjigja të jetë pozitive dhe Haradinaj të jetë i lirë në punën e tij dhe të kthehet në Kosovë”, tha Nitaj për kallxo.com

Ai ka sqaruar situatën e nesërme. Sipas tij nesër duhet të përfundohet e gjithë kjo procedurë.

“Seanca e nesërme është seancë përfundimtare, fjala e prokurorisë dhe palës mbrojtëse. Tash gjithçka varet nga trupi gjykues nëse do ta shpallë vendimin nesër apo do ta shpallë vendimin pas një kohe të caktuar, por ajo çka mund të them unë është që shqyrtimi I krejt lëndëve dhe materialeve përfundon nesër”.

Ramush Haradinaj është arrestuar më 4 janar të këtij viti nga autoritetet franceze.