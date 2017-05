12:46, 1 Maj 2017

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, duke iu resuar ditës së 1 Majit, thotë se Kosova është vendi ku të drejtat e punëtorit shkelën në masë të madhe.

Në një komunikatë të dërguar për media thuhet se mos zbatimi i ligjeve të miratuara në Kuvendin e Kosovës,kushtet e rënda të punës,siguria në vendin e punës, siguria e shëndetit vazhdojnë të jenë ankesa e shumë punëtorëve kosovarë e ku me më fatalitet është sektori i ndërtimtarisë, ku sipas statistikave në pesë vitet e fundit kanë humbur jetën 61 puntorë, ndërsa 220 të tjerë janë lënduar në vendin e tyre të punës, njofton Klan Kosova.

”Dita ndërkombëtare e punës, Kosovën e gjenë edhe në mungesë të zbatimit të ligjit të punës dhe kontratës kolektive. Shkelja e të drejtave të punëtorit fillon qe nga momenti që punëtori punësohet. Punësimi bëhet pa kontrata të punës, me orarë të strëgjatur 10-12 orë, duke mos u kompenzuar puna jashtë orarit të punës. Punëtorit i ndërpritet marrëdhënja e punës pa paralajmrim nga punëdhënsi.

Gjithashtu të drejtat e puntorëve në Kosove shkelen edhe kur punëtorëve nuk ju paguhet as Trusti Pensional ,sigurimi shëndetësor,pushimi i lehonisë të drejta këto të granatura me ligjet në vend.

Por mos respektimi dhe shkelja e të drejtave të punëtorëve nuk përfundon as këtu.

Punëtorët në vend ballafaqohen edhe me mos respektim të pushimit javor dhe vjetor,e per më keq nga gjithë kjo që u tha më lartë qëndron sektori privat, ku përveç tjerash në këtë sektor nuk kanë as sindikata për të drejtat e punëtorëve e nuk ka as nivel angazhimi nga inspektorati i punes dhe neglizhenca e ketij inspektorati ne kryerjen e detyrave për të cilat e obligon ligji e vështirson edhe më shumë respektimin e të drejtave te punëtorve dhe në njëfar mënyre i kontribojnë shkeljes të të drejtave të punëtorve.

Shkelje tjetër e rëndë është edhe në sektorin e arsimit ku mësimëdhënësve nuk ju paguhet shujta, gjë e cila nuk ndodh në asnjë vend evropian.

Poashtu një tjetër çështje që duhet urgjentisht të rishqyrtohet është niveli i përcaktuar i pagës minimale, e cila është më teper si ndihmë sociale se sa pagë.

Dëshmi për të gjitha këto që u thanë më lart ishte eksodi masiv i qytetarëve drejt azilit ekonomik për shkak të mos gjetjes se një vendi pune dhe shpresave të fikuara për përmisimin e jetesës.

Prandaj AAK, do të angazhohet që ”Një Maji” në vitet që vijnë të krijojë kushte dhe infrastrukturë që punëtorët në Kosovë të festojnë dhe jo të protestojnë” thuhet në komunikatën e dërguar, njofton Klan Kosova.

Interesante