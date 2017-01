12:38, 7 Janar 2017

Me kërkesë të 43 deputetëve, Kryesia e Kuvendit po e mban një mbledhje me kryetarët e grupeve parlamentare në të cilën do të shqyrtohet kërkesa për mbajtje të seancës së jashtëzakonshme për mbajtjen në arrest të kryetarit të AAK-së, Ramush Haradinaj në Francë.

Kërkesa në Kuvend është dorëzuar nga Pal Lekaj nga AAK, dhe kërkesa e tyre është që seanca të mbahet sa më parë.

Zyrtarët e AAK-së kanë kërkuar që kjo seancë e jashtëzakonshme të mbahet sot pasdite por një gjë e tillë mbetet të vendoset në mbledhjen e Kryesisë që po vazhdon akoma.

Në mungesë të kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, mbledhjen e Kryesisë po e kryeson zëvendësi i tij, Xhavit Haliti.

Interesante