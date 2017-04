11:30, 27 Prill 2017

Muharrem Nitaj, zëdhënësi për media në Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se këtë here kryetarin e tyre, Ramush Haradinajn, do ta pres populli dhe jo qeveritarët me tepihë të kuq.

“Pritja do të jetë qytetarët, popullore – joqeveritare”.

“Këtë herë nuk do të shtroj askush tepih të kuq, ka ndodh një herë që e kanë keqpërdor rastin Haradinaj, këtë herë nuk do të ndodh”.

Këto komente Nitaj i ka bërë në një konferencë për media së bashku me Ardian Gjinin, nënkryetarin e AAK-së, njofton Klan Kosova.

“Kryetari Haradinaj kthehet sonte, në aeroport e pret Anita me fëmijë, ndërsa të gjithë qytetarët sonte në shesh në orën 19:00”, ka thënë Gjini.

Tutje ai ka falënderuar të gjithë qytetarët, mediat, shoqërinë civile dhe botën akademike për mbështetjen që ia kanë dhënë Haradinajt gjatë gjithë këtij procesi.

klankosova.tv

Interesante