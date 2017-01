13:36, 26 Janar 2017

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është shprehur e zhgënjyer me zvarritjen e procesit ndaj Ramush Haradinajt.

“Kanë kaluar 20 ditë që nga ndalimi i tij dhe ende nuk ka një përgjigje definitive për lënjen e tij të lirë. Njëkohësisht jemi të dëshpëruar me komoditetin e autoriteteve franceze të gjyqësisë, të cilat po lejojnë që Serbia të luajë me parimin e jurisdiksionit universal dhe t’i zvarrisë sa më shumë të jetë e mundur procedurat kundër Haradinajt, e të cilat në fakt nuk janë asgjë tjetër përpos lojës politike me Haradinajn dhe me Kosovën”.

Partia e Ramush Haradinajt ka apeluar tek autoritetet franceze të drejtësisë, që në emër të drejtësisë, të stabilitetit dhe të ndershmërisë ndaj një politikani që i ka kryer të gjitha obligimet ndaj drejtësisë ndërkombëtare, sa më parë të vendosin në favor të kësaj të drejte të patjetërsueshme dhe ta lënë të lirë Haradinajn që të merret me veprimtarinë e tij politike, aq të domosdoshme për Kosovën.

“Vonimi i tij në Francë, është vonim i Kosovës dhe askush nuk ka të drejtë që në emër të interesave e kalkulimeve politike ta ndal një vend dhe një popull, qoftë edhe për një kohë sado të shkurtër!”, thuhet në një kumtesë për media të AAK-së, transmeton Klan Kosova.

Interesante