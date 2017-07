21:33, 27 Korrik 2017

Ish-Presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani ka treguar se a ka pasur ndonjë moment që ka menduar dorëheqjen nga posti i kreut të Shtetit.

“Jo asnjëherë. I vetmi moment që unë do jepje dorëheqjen do të ishte nëse unë më papërgjegjshmërinë time do të kisha rënë peng i aktorëve apo i faktorëve armiq të Shqipërisë, apo që mund të isha përfshirë në skandale që natyra ime civile dhe qytetare nuk i pranon dhe patjetër që do isha larguar”, ka thënë Nishani në një intervistë në “Ora News”.

“Për sa i takon vështirësive, kam pasur shumë vështirësi jo vetëm në aspektin shtetërorë por dhe në atë njerëzor dhe asnjë herë nuk jam dorëzuar dhe nuk kam ndërmend të dorëzohem”, ka përfunduar ai.

