20:00, 17 Prill 2017

Duket se këtë pranverë nuk po lulëzojnë vetëm lulet. Bashkë me to, po “lulëzon” edhe një romancë e re në Hollywood.

Pas ndarjes nga Katy Perry, Orlando Bloom duket se më në fund ka vendosur të ecë përpara me jetën e tij.

Ai flitet se ka nisur një romancë me ish-kolegen e tij nga “Vampire Diaries”, Nina Dobrev.

“Ata njihen që tash e disa kohë. Së fundmi, ata kanë kaluar kohë shumë më shumë së bashku, duket se ka diçka më shumë se miqësi mes tyre”, ka thënë një burim i afërt me të dy, transmeton Klan Kosova.

Të dy, si Bloom ashtu edhe Dobrev janë parë këtë vikend në Coachella, edhepse nuk po qëndronin pranë njëri-tjetrit.

Aktori Bloom dhe këngëtarja Perry kishin bërë të ditur në muajin mars se do të ndahen pas një viti lidhje dashurie por që të dy kishin insisituar se kanë mbetur miq të mirë.

Në ndërkohë që Bloom ka një djalë gjashtë vjeçar me ish bashkëshorten e tij, Miranda Kerr.

Derisa 28 vjeçarja Dobrev ishte përfolur se ishte në lidhje me aktorin Glen Poëell, derisa më herët kishte një lidhje disa vjeçare me një koleg tjetër nga “Vampire Diaries”, Ian Somerhalder me të cilin më pas janë ndarë në vitin 2013.

