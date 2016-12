18:00, 26 Dhjetor 2016

Lajmi se Kim Kardashian dhe Kanye West janë ndarë ka marrë edhe më shumë dhenë, pasi reperi West nuk është paraqitur në festën e Krishtlindjeve të familjes Kardashian.

Fotografitë që Kim Kardashian ka vendosur të ndajë me fansat tregojnë atë me një vathë në buzë, por jo me një unazë martese në dorë.

Sipas disa burimeve të revistës “The Sun”, ishte pikërisht Kim ajo që e ka “urdhëruar” Kanye që të mos shfaqet në festë.

Të njejtat burime thonë se reperi nuk e ka përfillur këtë dhe është paraqitur ne festë, por në orët e vona të mbremjës.

Megjithatë, paraqitja e tij nuk ka lënë gjurmë në asnjë nga fotografitë e postuara në Instagram dhe Snapchat nga Khloe Kardashian dhe Kendall Jenner, transmeton Klan Kosova.

Një natë para festës, çifti është parë bashkë në një performancë baleti në Qendrën e Arteve bashkë me të bijën e tyre, North West.

Lajmi se çifti i famshëm po ndahen ishte bërë i ditur menjëherë pas problemve shëndetësore që ka pasur reperi, që kanë bërë që ai edhe të kalojë disa ditë në spital e të thuhet se ai ka telashe mendore.

