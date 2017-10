22:00, 11 Tetor 2017

Yolanda Hadid, nëna e Bella Hadid, bëri një paraqitje në Watch What Happens Live të martën, dhe Andy Cohen i bëri asaj një pyetje në lidhje me ish të dashurin e Bella’s – The Weeknd.

“A i intereson Bella’s që The Weeknd është me Selena Gomez?”, ishte pyetja e Andy, transmeton Klan Kosova.

“Mendoj se jo më”, u përgjigj Yolanda.

Pastaj, Andy e pyeti Yolandan edhe për Drake, i cili u pa me modelen këtë javë në New York. Ka thashetheme që ata të dy janë në ‘lidhje’.

“A po tallesh?”, u përgjigj Yolanda. “Ata janë vetëm miq”.

Interesante