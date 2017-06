20:28, 29 Qershor 2017

Mbi 348 mijë euro janë gjobitur partitë politike për shkelje gjatë procesit zgjedhor të 11 qershorit.

Më së shumti shkelje kanë bërë koalicioni PAN që është ndëshkuar me 158 mijë euro.

Pas tyre renditet koalicioni LDK-AKR me 71 mijë euro gjobë.

Pa bërë shkelje nuk e ka lënë as Lëvizja Vetëvendosje që është ndëshkuar me 62 mijë euro, e pas tyre renditet Lista Serbe me mbi 35 mijë euro, njofton Klan Kosova.

Të gjitha partitë politike kanë pasur afat ligjor 15 ditë, nga dita e kumtimit të vendimit për t’i paguar gjobat.

Por, asnjë nga to këtë gjë nuk e kanë bërë në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa.

Kronikë e zgjeruar nga gazetari Dibran Istrefi.

