22:46, 18 Shtator 2017

Kandidati i PDK-së për kryeqytetin, Lirak Çelaj ka treguar se ai i thotë edhe “JO” shefit të tij, kreut të PDK-së, Kadri Veselit.

Ai tregoi se ka pasur disa raste të tilla, kur është pyetur nga arkitekti Astrit Nixha në “Zona e Prishtinës” në Klan Kosova.

“Unë kam raporte shumë të mira me Veselin, kam pasur përkrahjen e tij të vazhdueshme. Është përparësi që Veseli nuk është njeri që të detyron, dhe nuk ka raporte të vartësit”.

“Ka ndodh me i thënë “JO”, çfarë është më e mira është se nuk jam ndëshkuar prej tij”.

“Unë di me thënë “JO”, prandaj këtu kam arritur, kam arritur me forca të mia dhe jo me servilizëm”, ka përfunduar Çelaj.

