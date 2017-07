15:12, 21 Korrik 2017

Tetuta Rugova, deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se deklarata e saj e më hershme është keqkuptuar.

“Mendoj se deklarata ime e mëparshme është keqkuptuar nga disa në raport me qëndrimin tim sepse shumë thirrje e mesazhe më kanë ardhur me pyetje rreth votës time”.

“Unë jam deputete e LDK-së dhe as tash nuk do të veproj as edhe kurrë më parë nuk kam vepruar jashtë qëndrimit të LDK-së”.



Më herët në një postim të gjatë, deputetja Rugova tha se edhe babi i saj do të vepronte njëjtë siç ka bërë sot ajo.



