17:30, 12 Qershor 2017

Askush nuk ka dëshirë të jetë pjesë e një trekëndëshi dashurie, megjithatë kur ka një të tillë të gjithëve na intereson se si do t’i vije fundi.

E fansat e The Weekend janë duke përfolur klipin e tij më të ri, duke thënë që ka të bëj me Selena Gomez dhe lidhjen e saj me Justin Bieber.

Në klip shihet një vajzë, që mund te themi se duket si Selena, e cila sillet rrotull një djaloshi që mund të përfaqësoj Justin.

The Weekend ka sjellë këngën e tij “Secrets” së fundmi.

Ju shikojeni klipin më poshtë dhe vlerësojeni se a mund të jetë për Selenën dhe Justin.

Interesante