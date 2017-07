18:57, 12 Korrik 2017

Dardan Sejdiu, nga Vetëvendosja, ka treguar nëse ai do të jetë kandidati për kryetar të Ferizajt në zgjedhjet lokale që do të mbahen me 22 tetor 2017.

“Unë jam zgjedhur deputet i Kuvendit të Kosovës – deri sa të fillojmë punën do ta ushtrojë pozitën e nënkryetarit të Prishtinës”.

“Këshilli i Përgjithshëm i Vetëvendosjes vendos për kandidatin, unë nuk e di nëse do të mund të kandidojë edhe ligjërisht”.

“Por nëse këshilli vlerëson, unë nuk i them jo kërkesave të subjektit”.

“Nëse do të angazhohem për të ndihmuar diku, Ferizaj do të jetë vendi kur do të stacionohem”.

Kështu ka deklaruar Sejdiu në Info Magazine të Klan Kosovës.

klankosova.tv

