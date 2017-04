19:20, 12 Prill 2017

Këngëtari Irlandez, Paul David Hewson, i njohur me emrin e tij artistik Bono, ka postuar së fundmi një fotografi në llogarinë e tij në Instagram teksa shihet duke e bërë trekëndëshin me duar, që si formë njihet me emrin Iluminati, transmeton Klan Kosova.

Fansat e vokalistit të grupit U2, kanë reaguar menjëherë me komente, duke shkuar se ai është Iluminati.

Interesante