17:00, 25 Prill 2017

Kylie Mbappe, është ylli adoleshent i Monacos me cilën skuadër është në prag të sukseseve më të mëdha të futbollit.

Senzacioni francez në këtë fotografi ka pozuar me Thierry Henryn. Kush do të thoshte se vite më vonë emri i tij do të përmendej po aq shpesh sa përmendet Thierry Henry i cili gjithashtu kishte luajtur për Monacon në vitet e tij të hershme.

