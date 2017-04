9:11, 22 Prill 2017

Kelly Rowland ka folur në lidhje me miqësinë e saj të qëndrueshme me ish-anëtarët e grupit “Destiny’s Child”, Beyonce dhe Michelle Williams, transmeton Klan Kosova.

Këngëtarja 36-vjeçare tha për “Vogue Australia” se ajo bisedon me ato gjatë gjithë kohës, transmeton Klan Kosova.

“Tërë kohën. Çdo javë. Ne flasim, fjalë për fjalë. Ne jemi me të vërtetë si motra. Ato janë motrat e mia. Unë flas me to, kërkoj këshilla prej tyre, i thërras kur kam nevojë, kur ato kanë nevojë për mua. Unë i kam ato gjithçka”, ka thënë Kelly.

Ajo shtoi: “Beyonce është një grua e mrekullueshme. Një grua që më mësoi shumëçka. Unë jam e rrethuar nga gra të pabesueshme, unë jam me të vërtetë e bekuar”.

