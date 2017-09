22:58, 22 Shtator 2017

Kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi ka thënë se ka një ekip të gjerë me të cilën po punon në programin qeverisës për kryeqytetin.

“Disa javë që nga nominimi për kandidaturën kam bërë vizita në fshatra e lagje, grupet tjera kanë punuar në program”, ka thënë Abrashi, njofton Klan Kosova.

“Sot me Lumirin kemi bërë shpalosjen e parë për programin edhe me Avdullahun, kemi treguar se çdo ditë do të vizitojmë qoftë një lagje qoftë një sektor. Edhe Vjosa po ofron mbështetjen e saj, por nuk është se jemi shfaqur shumë derisa kemi punuar”, ka theksuar ai në “Zona për Prishtinën”.

“Ata janë pjesë e ekipit dhe fitores së përbashkët”, ka shtuar ai.

Abrashi ka thënë se programi qeverisës i tij është konkret.

“Nuk është program me 200 faqe që nuk e lexon askush”.

Më tej Abrashi ka folur edhe për problemet tjera që synon t’i zgjidh kur ta merr detyrën e kryetarit.

“Një qytet i Kosovës ka filluar trajtimin e problemit të mbeturinave që është përkrahur nga qeveria japoneze dhe do të marrë pjesë nga ky projekt pasi besoj se janë të zbatueshme në Prishtinë”.

“Tregjet e gjelbra: Ideja themelore që të ndërhyhet në të dy tregjet edhe të Prishtina e Vjetër edhe në Ulpianë. I kemi hartuar dy tre projekte”.

“Duhet të investohet në arsim pasi ka të bëjë me të ardhmen e fëmijëve tanë. Duhet të investojmë në infrastrukturë bazike edhe e treta ku duhet fokusuar pa u bërë vonë, investimi në kulturë dhe sport”, ka shtuar ai ndër të tjera.

Interesante