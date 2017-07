23:00, 28 Korrik 2017

Gabimet më të zakonshme që bëjmë shoqërohen me ngrënien ose të shumë vakteve brenda një ditë ose duke përfunduar në një vakt të vetëm.

Pyetja që shtrojmë është: A duhet të hamë vetëm kur të jemi të uritur për të pasur një peshë ideale?

Këshilla më e njohur është se duhet ti hamë të gjitha, por në sasinë e duhur. Nuk duhet të kursejmë një ushqim dhe të hamë pafund një tjetër.

Jo. Kjo nuk është mënyra e duhur për tu ushqyer. Nëse shmangim karbohidratet dhe yndyrnat do të kemi uri dhe lodhje. Herët a vonë ju nuk mund ta përballoni atë dhe do të hiqni dorë. Zgjidhja është të hani më shumë yndyrna natyrale derisa të ndiheni të kënaqur, shkruan shije.al.

Për shembull:

Gjalpë

Vaj ulliri

Mishin

Peshkun

Proshutën e pulës

Vezët

Vajin e kokosit

Gjithmonë hani sa duhet, në mënyrë që të ndiheni të kënaqur, veçanërisht në fillim të proçesit të humbjes së peshës.

Bërja e kësaj në një dietë do të thotë se yndyra që hani do të digjet si lëndë djegëse nga trupi juaj, pasi nivelet e insulinës së hormoneve që ruajnë yndyrën do të ulen. Ju do të humbni peshën e tepërt jo vetëm përmes urinës.

Mos ngurroni të hani më së shumti yndyrë të pangopura (p.sh. vaji i ullirit, avokado, peshku yndyror). Kjo mund të quhet një dietë mesdhetare e ulët në karbohidrate dhe funksionon shumë mirë.

Nëse nuk jeni të uritur ndoshta nuk keni nevojë të hani ende.

Ju mund të besoni në ndjenjat tuaja të urisë ose të ngopjes. Ndihuni të lirë për të ngrënë shpesh dhe nga pak, edhe atëherë kur nuk jeni të uritur!

Kjo këshillë vjen pasi ne ndonjëherë nuk na hahet për një periudhë afatgjatë, por ama jemi të detyruar të hamë nëse duam të kemi një shëndet të mirë!

