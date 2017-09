23:55, 18 Shtator 2017

Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj ka thënë se shqiptarët nuk kanë arsye që të frikësohet për rikthimin e regjimit të vizave.

Sipas tij, lajmet për kërcënime nga Holanda dhe nga Franca nuk kanë asnjë bazë reale.

“Në dijeninë time nuk ka asnjë shqetësim zyrtar, as nga Francadhe as nga Holanda. Unë kam marrëdhënie shumë korrekte me të dy homologët dhe nuk kanë patur asnjë shqetësim zyrtar për këtë çështje. Shqiptarët nuk kanë arsye të frikësohen”, ka deklaruar Xhafaj. /albeu.com

Interesante