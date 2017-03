12:20, 4 Mars 2017

Jennifer Lopez nuk mendon të përtrijë romanca të së shkuarës.

Të premten, 47 vjecarja, duke u përgjigjtur në pyetje lidhur me raportet e saj me ish burrin, Marc Anthony, ka thënë se nuk e mendon kthimin bashkë me të.

“Të dy jemi mirë. Nuk ka arsye të jemi sërish bashkë. Por kemi mbetur miq. Madje jemi duke punuar në një album së bashku”.

“Jemi mirë kur punojmë bashkë. Në skenë shkëlqejmë bashkë, kështu që ta lëmë me kaq. Mos të shkojmë më tutje”.

Lopez e ka pranuar se të qenit nënë është puna më e zorshme, por se ajo sjell edhe të mirat e saj.

