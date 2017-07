19:56, 14 Korrik 2017

Roger Federer ka mposhtur Thomas Berdych në gjysmëfinalen e Wimbledon për t’i shtuar gjasat që të bëhet tenisti më i vjetër që arrin ta fitojë këtë garë, njofton Klan Kosova.

35 vjeçari nga Zvicra që në gusht mbush plot 36 vjet mposhti çekun Berdych me rezultat 3:0 në sete (7:6, 7:6, 6:4)

Ai në finale do të takohet me kroatin Marin Cilic dhe do ta ketë mundësinë që ta fitojë Wimbledonin e tij të tetë dhe Grand Slam-in e tij të 19-të.

