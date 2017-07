22:20, 6 Korrik 2017

Albin Kurti ka thënë se Vetëvendosje do të votonte kundër Kadri Veselit për kryetar të Kuvendit të Kosovës nëse PAN do ta kandidonte – pasi koalicionit fitues i takon me kushtetutë ky post.

I pyetur në Zona e Debatit, Kurti, kandidat për kryeministër nga Vetëvendosje, pohoi se s’është e thënë që PAN-i ta kandidojë Veselin për kryeparlamentar.

Sipas Kurtit, kryetar Kuvendi do të duhej të kandidohej dikush më konsensual, dikush që përbashkon më shumë se sa që ndanë, njofton Klan Kosova.

Kjo është përgjigja e plotë e Kurtit:

