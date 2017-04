15:36, 30 Prill 2017

Bruce Springsteen ishte ulur për të bërë një intervistë me aktorin hollivudian Tom Hanks si pjesë e festivalit të filmit Tribeka.

Përgjatë një ore, aktori përcolli turmën e pranishme drejt viteve formuese të Springsteenit dhe pjesën kanonike të diskografisë së tij, shkruan Rolling Stone, transmeton Klan Kosova.

Në këtë intervistë, këto ishin nëntë gjërat që i mësuam nga biseda mes Hanks dhe Springsteen:

1.Një bend roku funksionues është shpesh një formë diktature.

2.Albumi i parë i Springsteen, “Greetings From Asbury Park” ishte produkt i kompromisit të tij me produksionin.

3.Më herët, Springsteen nuk e kishte kuptuar procesin e studios.

4.Artistët e rinj duhet ta kenë vullnetin për të rrezikuar.

5.Filmi kishte impakt të madh në krijimin e “Darkness on the Edge of the Town”.

6.”The River” ishte shkruar si antidotë e pesimizmit post- Watergate.

7.Bruce është ambivalent sa i përket këngës “No Surrender” dhe i “Born in the U.S.A.” në përgjithësi.

8.Porsa ta publikosh muzikën tënde, nuk mund ta kontrollosh mënyrën se si dëgjuesit e interpretojnë.

9.Muzika pop nuk mund ta zëvendësojë eksperiencën e përjetuar.

