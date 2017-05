23:48, 24 Maj 2017

A e keni pyetur veten ndonjëherë: A më do ai? Kjo është një pyetje që shumë vajza ia drejtojnë vetes. Por tashmë është shumë e thjeshtë, ju mund ta kuptoni këtë nga veprimet e tij.

Nëse ai njeri bën këto gjëra atëherë ju do me të vërtetë:

Koha që do të kalojë me ju është një prioritet për të.

Nëse ai vërtet ju do, do të kalojë shumë kohë me ju dhe do ta kthejë atë në një prioritet.

Ai ju mbron fizikisht, emocionalisht, shpirtërisht dhe financiarisht.

Edhe kur nuk i pëlqen diçka ai ju ndihmon të përmirësoheni. Ju flet me respekt dhe me durim. Përpiqet të jetë nxitës, por jo kritik.

Ai ju tregon shpeshherë se ju dashuron dhe nuk do të largohet në asnjë moment të vështirë.

Ai nuk ju krahason me femrat e tjera.

Ai vendos dëshirat tuaja para vetes së tij.

Ai duhet ta shprehë dashurinë me fjalë dhe me vepra.

Ai të është dedikuar ty duke marrë parasysh të gjitha rrethanat që mund të jeni./blitz.al

