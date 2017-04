11:28, 1 Prill 2017

1.Dashuria është sekreti

Të zbulosh dashurinë është gjëja më e rëndësishme, pasi pikërisht për shkak të dashurisë ne jemi këtu ku jemi. Të japim, marrim dhe të dashurojmë konsiderohet një nga arsyet e ekzistencën sonë. Romanticizmi, miqësia, paqja, dashuria e qetë dhe dashuria e pashpjegueshme, lumturia, dashuria që ta heq mendjen, puthjet pasiononte, pra e gjithë dashuria e mundshme që ekziston në këtë botë.

2.Integriteti është një nga cilësitë më të rëndësishme morale

Ne në këtë botë jemi lindur të vetëm dhe do të vdesim të vetëm, duke hyrë kështu në një fazë tjetër të jetës. Integriteti që na bën të ecim me kokën lart dhe trupin drejt, edhe kur asnjë nuk na shikon, është ajo që ne marrim me vete kur e lëmë tokën. Të pasurit integritet, na ndihmon ne që të jemi të plotë dhe të tërë, kur gjithçka tjetër shkatërrohet.

3.Ndërprit lidhjen që të vret

Kur e ndërpret një marrëdhënie që të vret dhe pengon, ke gjetur çelësin jo vetëm të lumturisë, por edhe të rritjes personale dhe zbulimit. Të qenët i ndershëm me veten tonë, kush ne jemi dhe kush duam të jemi, është pjesë e asaj përse ne jemi këtu që të mësojmë. Do mjaft fuqi t’i lësh këto marrëdhënie të ikin dhe ne duhet t’i besojmë ndjesisë së brendshme, sipas së cilës ne e dimë shumë më mirë se çdokush tjetër, se çfarë është më mirë për zemrat dhe shpirtrat tanë dhe të ecim përpara, shkruan bota.al

4.Të jesh i butë në komunikim

Të jemi të butë në fjalët tona dhe të flasim ngadalë është një aftësi e çmuar për t’u zotëruar. Shumë shpesh ne diskutojmë për gjëra për të cilat as që ia kemi idenë. Heshtja është e shenjtë dhe një sekret që shumë persona kurrë nuk do të arrijnë ta zotërojnë. Fjalët kanë një fuqi që ne nuk mund ta shikojmë, por që mund të jenë shumë më të fuqishme sesa fuqia fizike. Respektoje atë fuqi me vetëdije të plotë.

5.Të rritesh me atë që do

Ne në mënyrë të vazhdueshme ndryshojmë dhe duhet që të jemi të përkushtuar që të rritemi me ata që i duam fort. Të kuptuarit dhe të përqafuarit e idesë që ne ndryshojmë nga dita në ditë, na bën me vetëdije sesa e rëndësishme është që përgjatë këtij ndryshimi të kemi afër partnerët tanë, familjen dhe miqtë. Transformimi po ndodh dhe është pjesë e rëndësishme e këtij rrugëtimi. Kjo kohë po fluturon dhe shumë herë të tilla janë mendimet tona për këtë botë dhe sjelljet që ne ndjekim. Pra duhet të mbështesim ata që duam.

6.Ofro mbështetje

Të ofrosh mbështetje kur ti ndihesh i fortë dhe të kesh dëshirë që të marrësh mbështetje kur e ndien veten të dobët, do të jetë diçka e zakonshme në një botë plot me shpate të thepisura. Dashuria është ajo që të bën të kuptosh se ne po luftojmë një betejë që të lodh shumë në çdo kthesë dhe çdo dhimbje është e barabartë përmes syve të viktimës. Do të ketë ulje-ngritje të pashmangshme dhe të vazhdueshme në jetën tonë, kështu që ndihmesa që duhet t’i japim njëri-tjetrit është thelbësore që ne si e tërë të kemi sukses.

7.Bëj diçka kreative çdo ditë

Kur krijon diçka çdo ditë është po aq e rëndësishme sa edhe ushtrimet tona ditore. Rutina e zakonshme na mban ne larg nga potenciali i plotë që kemi dhe argumentueshëm mund të jetë pjesa më e frikshme e ekzistencën njerëzore. Të bëjmë diçka ndryshe nga e kaluara, na lejon ne që të shikojmë mundësitë e pambarimta të transformimit. Duke tentuar që botën ta shikojmë në një këndvështrim tjetër, na hapen zemrat dhe shpirtrat, e ne bëhemi të aftë që të perceptojmë të vërtetën dhe cilët duhet që të jemi realisht në këtë botë të mbushur plot me rutinë.