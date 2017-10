9:12, 11 Tetor 2017

Me xhinse të ngushta dhe me një bluzë të zezë me gjoksin e hapur, Kourtney Kardashian po duket më mirë se kurrë, transmeton Klan Kosova.

Nëna e tre fëmijëve, dukej mjaft në formë teksa po dilte nga një sallon i bukurisë.

Shikoni përmes fotografive më poshtë si dukej ajo:

