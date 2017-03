17:01, 26 Mars 2017

Në Netflix ka një grumbull filmash të cilët mund t’i shihni dhe ta pasuroni dijen dhe botëkuptimin aktual.

Vitet tuaja të 20-ta janë vitet më të transformacionale në jetën tuaj, shkruan The Independent ,transmeton Klan Kosova.

Më poshtë keni titujt e 6 filmave të cilët janë vitalë nëse i shikoni në këtë moshë:

The Graduate

“No One Knows About Persian Cats”

Boyhood

Tangerine

Frances Ha

Happy Christmas

Interesante