11:44, 4 Qershor 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj kanë përuruar paraditen e kësaj të diele kompleksin e ri të “Parkut Olimpik”, një kompleks fushash sportive, por edhe selish institucionesh, ndër të cilat do të jetë edhe vetë godina e FSHF-së.

“Këto janë pjesë e një projekti që do të zhvillohet më tej me pishinën e mbyllur olimpike. Do të nisë puna edhe për kopshtin e ri zoologjik”, shtoi kryeministri, raporton TCH, përcjellë Klan Kosova.

Interesante