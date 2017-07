13:50, 2 Korrik 2017

Kjo verë jo vetëm që do të jetë e nxehtë për shkak të temperaturave të larta, por e tillë do të jetë edhe në telefonin tuaj.

“USA Today” raporton se aplikacionet e ndryshme do të shtojnë plot 56 “emoji” të rinj, që me siguri do t’i bëjnë më interesante fotot, komentet por edhe mesazhet tuaja.

Thuhet se gjatë muajit korrik këta “emoji” të rinj do të jenë gati, ndaj futjuni punës dhe zbukurojini fotot tuaja./blitz.al