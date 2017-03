21:51, 21 Mars 2017

Kosovarja Medina Surdulli e ka fituar medaljen e argjendtë në skijim, në Lojërat Botërore Dimërore që zhvillohen në kuadër të Olimpiadës Speciale e cila po mbahet në Austri.

Ajo lajmin e bëri të ditur në llogarinë e saj personale në Facebook, ku edhe u shpreh shumë e gëzuar për këtë arritje, njofton Klan Kosova.

Medina ka fituar me dhjetëra medalje të tjera në not dhe në skijim, në garat që mbahen me personat me nevoja të veçanta.

