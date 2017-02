12:20, 9 Shkurt 2017

Ministria e Financave, ka bërë me dije se 500 mijë persona fizikë kanë përfituar nga ligji për faljen e borxheve publike.

Gjatë takimit të Komisinit Koordinues për Faljen e Borxheve Publike, kryetari i këtij komisioni Agron Thaqi, e ka vlerësuar lart punën e këtij komisioni duke thënë se një numër i konsiderueshëm i personave kanë arritur dhe nënshkruar kontratë me institucionet përkatëse për pagesën e detyrimeve me këste.

“Gjatë periudhës një vjeçare, në zbatim të Ligjit për faljen e borxheve publike, me automatizëm janë shlyer borxhet deri në 100 Euro që kapin shumën prej 38,205,955.71 Euro. Për periudhën 2009-2014 janë inkasuar mjete në shumën prej 45,816,691.86 Euro, ndërsa për periudhën 2000-2008 janë falur borxhet në shumën prej afërsisht 240 milionë Euro, duke përfshirë këtu shlyerjen me automatizëm të borxheve dhe faljen nga e cila kanë përfituar personat fizik dhe juridik në përputhje me procedurat dhe kriteret ligjore”, Thaqi.

Interesante