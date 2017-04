10:51, 30 Prill 2017

Nganjëherë ndarja është e paevitueshme por jo gjithmonë ia dalim të ndahemi në formën më të mirë të mundshme.

Famtirësisht, Joanne Davila, PhD dhe autore e “Udhërrefyesi i Vajzës Mendimtare drejt Djalit të Duhur”, ka zbuluar se se cila është përgjigjia e të gjitha telasheve tona.

Prandaj, më poshte keni pesë hapa se si të ndaheni me dikë që po takoheni:

1.Mendo se për sa kohë jeni takuar. Sa më gjatë që të jeni takuar, aq më shumë i keni borxh një ndarje të denjë.

2.Mos e quaj ndarje. Thjeshtë gjerat kanë qenë të destinuara të mbërrijnë vetëm deri aty.

3.Mos i shkëputni të gjitha kontaktet me të. Kjo mund ta lë atë person me vetëbesim të ulët në lidhjet e ardhshme, andaj duhe trajtuar me mirësi.

4.Jepini fund njëherë e mirë dhe qartë. Mos i dërgoni në rrugë të gabuar dhe mos bëni që të keqkuptoheni duke qenë e paqartë.

5.Jini të sinqertë. Jepeni një arsye për ndarje. Thjesht thuaji që po kërkon një person ndryshe.

