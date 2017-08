12:07, 13 Gusht 2017

Kodi i ri +383 do të funksionalizimet në qershor të vitit të ardhshme, kur në të njëjtin muaj të shuhen kodet +377 dhe +386.

Në Kosovë janë mbi një milion përdorues të internetit, kurse javën që vjen inspektorët e Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), do të dalin në terren për të inspektuar punën e operatorit mobil serb MTS. D.O.O.

Këtë e ka bërë të ditur për KosovaPress kryetari i ARKEP-it, Kreshnik Gashi, ku ka thënë se do të inspektohet ky operator me qëllim që të shihet se a po i përmbahet limiteve që iu janë caktuar me marrëveshjen e arritur në Bruksel.

