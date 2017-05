Të paktën 31 persona kanë humbur jetën, shumica nga ta fëmijë pas fundosjes nga anija e tyre e mbushur përplotë me emigrantë.

Këta persona ishin nisur të arrijnë në Europë nga Afrika e Veriut, raportojnë mediat e huaja, transemton Klan Kosova.

Anija, prej një grupi jashtë bregut të Libisë, u rendit papritur, duke dërguar rreth 200 banorë në detin Mesdhe, tha komandanti i Gardës Italiane të Bregdetit Cosimo Nicastro.

Sipas raportimeve deri tani janë gjetur të paktën 20 kufoma, njofton Klan Kosova.

No morgue onboard Phoenix. Bodies are being placed on the port side bow. Very sad pic.twitter.com/j1OFfOwxVo

— Chris Catrambone (@cpcatrambone) May 24, 2017