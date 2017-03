14:00, 8 Mars 2017

Reperi i njohur kosovar Besnik Canolli, i cili për publikun njihet me emrin 2po2, për shkak të sukseseve që ai gëzon, ka ndarë një dedikim me të gjithë, me rastin e festës së nënës siç njihet në Kosovë.

Ai në fotografinë e publikuar, ka përçuar një mesazh të tij prekës të cilin ia kushtoi nënës së tij pasi atë e humbi 3 vjet më parë, njofton Klan Kosova.

Të vendosur nënë në një karroce, për kohën sa ishte e gjallë, këngëtari i 2po2, tha se ndjen çdo ditë mungesën e saj.

”Nanë I Miss You #3vjet pa ty” është mesazhi prekës që ka shkruajtur reperi, Besniku në llogarinë e tij në Instagram.

Nanë I Miss You #3vjet pa ty 😓 A post shared by 2po2 (@besnik2po2) on Mar 7, 2017 at 5:32am PST

