Policia e Vlorës njofton se ka ndodhur një aksident rreth orës 14:00, në lagjen “Partizani” në rrugën drejt Spitalit.

Mësohet se automjeti tip Benz, me targë AA 366 KC, me drejtues shtetasin H.I., 26 vjeç, banues në Vlorë, ka aksidentuar një këmbësor, i cili për pasojë u dërgua në Spitalin Rajonal për ndihmë mjekësore.

Punohet për identifikimin e personit të dëmtuar.

Policia ka bllokuar mjetin dhe ka shoqëruar drejtuesin e tij, shtetasin H.I, për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbulimin e shkaqeve të aksidentit, shkruan “Panorama”, përcjellë Klan Kosova.