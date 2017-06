10:24, 26 Qershor 2017

Votimi në qarkun Tiranës u shoqërua me probleme të shumta, nga rrahja me mjete të forta, kërcënimi me armë, qarkullimi i makinave pa targa rreth qendrave të votimit, tek dhuna fizike, deri tek fenomeni i shti-blerjes së votës. Dhunë brutale është shënuar ditën e djeshme ndaj komisionerëve dhe vëzhguesve të Lëvizjes Socialiste për Integrim në Tiranë. Mbrëmjen e djeshme u publikuan pamje të rënda të një incidenti në zonën e Kërrabës, ku një vëzhgues i LSI-së është goditur me levë në kokë. Incidenti ndodhi para nisjes së numërimit.

Zyra e shtypit e LSI-së bëri me dije se vëzhguesi i tyre është goditur me levë dhe ka marrë plagë të rënda në kokë. LSI bëri përgjegjëse PS-në për këtë akt barbar. Sipas të njëjtave burime, aktorë të dhunës ndaj vëzhguesit të LSI-së, Elvi Cullahi ka qenë administratori i PS-së në Kërrabë, Arjan Alldervishi së bashku me 6 persona të tjerë. Cullahi më pas u transportua në spital për mjekim. Ndërkaq, incidenti i parë i rëndë i ditës së djeshme u shënua ende pa nisur procesi i votimit. Një komisioner i LSI-së u dhunua barbarisht, sipas LSI-së nga një eksponent i PS-së. Incidenti i rëndë është shënuar disa orë para se qendrat e votimit të hapeshin në zonën e Kasharit.

Akti fillimisht u denoncua nga LSI-ja, e cila shpërndau një video në rrjetet sociale ku dukej komisioneri i mbulur me gjak, teksa transportohej tek Spitali i Trumës. Komisioneri i dhunuar quhet Ylli Murati, i vendosur në Kashar. Ngjarjen e raportoi edhe policia, ndërsa nuk u bënë të ditura emrat e autorëve, pavarësisht se identitetet ishin zbuluar. Sipas raportimit të policisë në kërkim u shpallën personat me iniciale, A. S., 43 vjeç dhe A. M., 31 vjeç, të dy banues në Tiranë. Shpallja e tyre në kërkim ka ardhur pasi këta persona dyshohet se rreth orës 00:30, në afërsi të mbikalimit të Kasharit, kanë dhunuar 45-vjeçarin, Ylli Murati, i cili është komisioner i LSI-së në një nga qendrat e votimit në Kashar.

Një zonë tjetër ku pati konflikt fizik ka qenë në shkollën “Dhora Leka” pranë fushës së aviacionit, ku dy orë pasi nisi procesi i votimit dy komisionerë u konfrontuan fizikisht me njëri-tjetrin, e për pasojë për disa kohë u ndërpre procesi. Një zonë tjetër që u vendos në alarm ka qenë në “Ali Dem”. Në sallën operative të policisë, ditën e djeshme ka mbërritur një telefonatë se disa persona po kërcënojnë banorët e zonës së “Ali Demit”. Nisur ka telefonata policia ka shkuar me patrulla atje po nuk ka konstatuar gjë. Ndërkaq, që me mbërritjen e policisë një makinë ka braktisur zonën. Banorët kanë dhënë edhe identitetin e personit por policia nuk e konfirmoi.

Shitblerja e votës në Tiranë

Pas rastit flagrant të shënuar në Vorë, ku një komisioner i Partisë Socialiste ofroi 100 mijë lekë të vjetra për dy vota, i njëjti fenomen është përsëritur edhe dje. Si pasojë edhe të masave ndëshkimore të rënda për blerësit e votave, ky fenomen i përhapur në Shqipëri, në këto zgjedhje është shfaqur në një formë tjetër. Paratë u janë dhënë qytetarëve në zona më pak të banuara dhe në makina.

Shitblerja e votave është raportuar edhe nga policia. Një rast i kapur në flagrancë ka qenë në fshatin Çekrezë të Tiranës. Policia e Tiranës ka referuar materialet procedurale për veprën penale “Korrupsionit aktiv në zgjedhje” e kryer në bashkëpunim në ngarkim të 3 shtetasve me iniciale, T. H 31 vjeç, E. Z 28 vjeç dhe A. K., 22 vjeç. Policia raportoi se tre personat janë kapur në flagrancë në fshatin Çekrezë në automjetin tip “Opel”, brenda të cilit u gjetën lista e zgjedhësve për qendrat e votimit të këtij fshati.

Gjithashtu u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale dokumente të ndryshme pronësie të banorëve të ndryshëm të këtyre qendrave të votimit. Nga hetimet e kryera dyshohet se këta shtetas u kishin premtuar zgjidhjen e problemeve për këto pronësi banorëve të fshatit Çekrezë, në këmbim të votës për një subjekt të caktuar politik. Materialet procedurale iu kaluan prokurorisë./shekulli

Interesante