16:29, 26 Shtator 2017

Autor: Njomza Salihi

Katër vite më parë, janë mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë.

Atë kohë partitë në vend, tubimet elektorale i fillonin dhe përfundonin me tupanë e surla, instrumente këto orientale, ndërsa kudo premtonin shndërrimin e vendbanimeve kosovare në europiane.

Enver Hoxhaj, ish-ministri i Punëve të Jashtme, kur pati shkruar në komunën e Lipjanit, për ta mbështetur Shkuri Bujën, e kishte gojën plotë Europë.

“Shumë njerëz nga Prishtina do të vijnë e të jetojnë në Lipjanin e bukur, i cili i përngjet më shumë Francës sesa dikujt tjetër”, pati thënë Hoxhaj, njofton Klan Kosova.

Ndoshta Hoxhaj ka pasur të drejtë, pasi katër vjet më pas njëri nga restorantet në komunën e Lipjanit e ka ndërtuar Kullën e Eiffel-it, simbolin e Parisit të Francës.

Por të njëjtën ditë kur Hoxhaj e bëri Lipjanin qytet francez, një premtim edhe më të çuditshëm e dha kryetari dhe kandidati i atëhershëm për kryetar të Mitrovicës nga PDK-ja Avni Kastrati, kur krahasoi stadiumin Adem Jashari me Wemblley të Londrës.

“Stadiumi ‘Adem Jashari’ brenda katër vjetëve do të duket sikur ‘Wemblley’ i Londrës”, pati thënë Kastrati gjatë hapjes së fushatës në Mitrovicë.

Por atje akoma ka mbetur vetëm stadiumi “Adem Jashari”, ku zhvillohen ndeshjet më të rëndësishme të vendit.

Kryeministri Thaçi në të njëjtin tubim premtoi 150 milionë euro investime në komunën e Mitrovicës, nëse qytetarët ia besojnë përsëri komunën Avni Kastratit, njofton Klan Kosova.

Thaçi 100 milionë euro investime i kishte premtuar edhe për Prizrenin, nëse ata do ta votonin atë kohë Ramadan Mujën për kryetar.

Katër vitë më pas këto investime nuk janë të dukshme në Mitrovicë e Prizren.

Premtime të mëdha kishte dhënë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës.

Kryetari i atëhershëm i Prishtinës dhe kryetari i LDK-së Isa Mustafa, paralajmëroi se do ta ndalojë qarkullimin e automjeteve në pjesën e vjetër të kryeqytetit, për ta ndërtuar një shesh me kalldrëm.

“Në pjesën ku ndodhen disa nga xhamitë kryesore, Muzeu Kombëtar si dhe “Sahatkulla”, do të ndërtohet një shesh me kalldrëm, i cili do të përkufizojë pjesën e vjetër të qytetit”, njofton Klan Kosova.

As njëra, as tjetra edhe sot pas katër vitesh nuk ekzistojnë.

Mimoza Kusari-Lila, e cila edhe tash po kandidon për kryetare të Gjakovës, pati thënë para qytetarëve të saj tha “së bashku do të shohim aeroplanët duke u ngritur dhe ateruar nga Aeroporti i Gjakovës”.

Por siç duket aterimin e vetëm e ka realizuar vetë Mimoza Kusari-Lila, edhe atë në një fluturim pa leje.

Katër vite pas partitë janë kujdesur që muzikën ta kenë më ‘fine’ në fushatat e tyre elektorale, madje më cikërrimtarë janë treguar edhe në dhënien e premtimeve, njofton Klan Kosova.

Së paku në këtë fillim-fushate, kandidatët për kryetar të komunave por edhe prijësit e tyre, kanë bërë premtime më të matshme, pa u përmendur miliona dhe projekte të tjera madhore.

Në secilin vend, ata kanë premtuar zhvillim ekonomik, arsimim më të mirë, kujdes të shtuar për shtresat sociale – më pak këto ditë është folur për rininë, kulturën dhe sportin.

Megjithatë fushata sa ka nisur dhe ndoshta premtimet madhore – pritet t’i thonë sa më afër “ditës së vështirë”.

