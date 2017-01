14:38, 27 Janar 2017

Gjykata e Apelit ka aprovuar pjesshëm më 22 dhjetor të vitit të kaluar ankesat a avokatëve mbrojtës të akuzuarve A.C.,M.B.,A.M.,M.A. dhe A.B. dhe ka ndryshuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren të datës 14.04.2016.

Sipas kësaj gjykate, i akuzuari A.C. është dënuar është dënuar me 6 vjet burgim dhe i është vërtetuar gjoba prej njëmijë eurove, pasi që vepra penale e tij është ri-cilësuar si: Kontrabandim me emigrant.

“Vepra penale iu është ri-cilësuar edhe të akuzuarve M.B.,A.M.,M.A. dhe A.B. (Kondrabndim me emigrant, dy të parët janë dënuar me nga 4 vjet burgim. M.A. i është shqiptuar dënimi prej 3 vjet e 3 muaj, ndërsa A.B., i janë vërtetuar 4 vjet burgim”.

Të akuzuarit tjerë te këtij rasti, I.P,A.G., dhe T.Y., janë gjetur fajtor për veprën penale Kontrabandim me emigrant.

Gjykata e Apelit, ia ka vërtetuar dënimin me 2 vjet 3 muaj burgim dhe 400 euro gjobë, të akuzuarit I.P. Dënimi i është vërtetuar edhe të akuzuarit A.G, të cilit shkalla e parë i kishte shqiptuar 1 vjet e 3 muaj burgim me kusht dhe 200 euro gjobë dhe T.Y, i dënuar me 2 vjet burgim me kusht dhe 400euro gjobë. Ankesat e Prokurorisë Speciale janë refuzuar si të pa bazuara, ndërsa pjesa tjetër e aktgjykimit ka mbetur e pa ndryshuar.

