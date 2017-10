18:14, 5 Tetor 2017

120 shtetas shqiptarë janë bërë pjesë e luftës së “ISIS” gjatë viteve të fundit.

Këtë e ka bërë të ditur menaxherja pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Klejda Ngjela, në forumin “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm” organizuar në qendrën e Bashkimit Evropian, Shkodër.

Më tej Ngjela ka thënë se tashmë numri i personave që kanë marrë pjesë këtë vit ka qenë zero, ndërsa fakti që nuk ka tani, nuk do të thotë se nuk do të ketë më vonë, shkruan gazeta Shekulli.

“Ndërhyrja është e domosdoshme. Ne duhet të ndjeshëm për të ndërmarrë sa më shumë, le të themi programe dhe politika”.

Shqipëria e ka të miratuar një strategji kombëtare për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, ndërsa në këtë forum u prezantuan dispozitat ligjore dhe mënyra si të identifikohen personat e riskut.

