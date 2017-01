15:43, 16 Janar 2017

Një pedagoge e Universitetit të Shkodrës është arrestuar sot pasi akuzohej për korrupsion.

Shtetasja e ndaluar është Ditika Kopliku, 47 vjeçe, banuese në Shkodër.

Ajo ishte shpallur në kërkim pasi më 5 shtator 2016 ishte shpallur në kërkim sepse emisioni investigativ “STOP”, ka transmetuar pamje filmike ku tregon se Kopliku me detyrë pedagoge në universitetin “Luigj Gurakuqi”, në Shkodër i ka dhënë notë kaluese studentes me iniciale M.S., kundrejt pagesës me vlerë 100 euro, shkruan gazeta Shekulli.

Ndaj saj është caktuar masa e sigurisë “arrest me burg” nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, më datë 7 shtator 2016.

