16:53, 27 Mars 2017

Për afro 55 vite, regjisori legjendar gjerman, Werner Herzog, e ka dokumentuar të çuditshmin, të egrin dhe të obsesionuarin.

Dhe me dy filmat e tij të rinj që dalin në prill (Queen of the Desert, Salt and Fire), ia vlen që të kthehemi pak prapa në karrierën e tij, dhe të shohim ajkën e veprimtarisë së tij.

Revista e njohur Rolling Stone ka përpiluar një listë prej 10 filmave të Herzogut që ju nuk duhet t’i lini pa i shikuar, transmeton Klan Kosova.

Këta filma japin shembullin e një gjenialiteti dhe çmendurie që karakterizon një nga filmografitë më mbresëlënëse në historinë moderne kinematografike.

10. “Even Dwarfs Started Small” – 1970

9. “Aguirre, the Wrath of God” – 1972

8. “The Enigma of Kaspar Hauser” – 1974

7. “Heart of Glass” – 1974

6. ”Nosferatu the Vampyre” – 1979

5. ”Fitzcarraldo” – 1982

4. ”Little Dieter Needs to Fly” – 1997

3. ”My Best Fiend” – 1999

2. Grizzly Man” – 2005

1. “Caves of Forgotten Dreams” – 2010

